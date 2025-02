Arciuli e il viaggio tra Europa e Stati Uniti

Un originale e affascinante viaggio tra Europa e Stati Uniti in compagnia di Emanuele Arciuli, pianista di rilievo internazionale, eclettico e versatile. E’ un concerto prezioso quello che gli Amici della Musica di Ancona propongono oggi (ore 20.30) al Teatro Sperimentale. Nomi celebri come Satie (‘Gnossienne’ n.1), Poulenc (‘Tre Pezzi’), Grieg (‘Sei Pezzi lirici’) e Rota (‘Sei Preludi’) si affiancano a compositori americani meno noti al grande pubblico, ma di assoluto valore: Connor Chee, giovane cresciuto nella riserva Navajo dell’Arizona, Margaret Bonds, pioniera tra le compositrici afroamericane, e il grande Frederic Rzewski’.

C’è poi un omaggio a Monk, con due brani del ciclo ‘Round Midnight Variations’, scritte per lo stesso Arciuli da alcuni tra i maggiori compositori americani e italiani: ‘Monk Trope’ di John Harbison e ‘Monk in the Kitchen’ di Michael Daugherty, oltre a ‘Round Midnight Theme’ arrangiata dal pianista.

Arciuli, perché il concerto si intitola ‘Piano Voice’?

"Si parte dal fatto che il pianoforte in teoria non ha una capacità ‘cantante’, soprattutto perché è uno strumento a percussione, ma in realtà sappiamo bene che gli sono state dedicate alcune delle pagine di più intensa cantabilità nella storia della musica. Si può, con qualche artificio di scrittura e di esecuzione, dare al pianoforte un senso di cantabilità. Così, ci sono autori che hanno avuto una straordinaria capacità di farlo ‘cantare’. In composizioni più brevi rispetto alla sonata, come i preludi di Debussy e i pezzi lirici di Grieg e le pagine di Poulenc che suonerò c’è una marcata cantabilità".

E gli autori americani?

"In loro l’idea di canto è diversa, ed è legata alla canzone. Ci sono i canti Navajo riscritti da Connor Chee, c’è una ballad di Monk dalla fortissima componente melodica, c’è uno spiritual molto bello di Margaret Bonds, ‘Trouble Waters’, un canto afroamericano. E poi c’è questo capolavoro di Rzewski, ‘Winnsboro Cotton Mill Blue’, canzone che gli operai-schiavi dei cotonifici intonavano, e che diventa un canto di speranza e libertà. Il programma è eterogeneo, ma alla fine funziona proprio in virtù di questo elemento di cantabilità".

La musica colta statunitense del ‘900 è davvero così poco nota?

"In realtà il pubblico la conosce senza saperlo. L’America ha dominato il ‘900 con vari generi: musical, jazz, country, rock. Il pubblico scoprirà assonanze molto familiari nei brani che eseguirò. Magari non conosce le melodie, ma sicuramente riconosce il linguaggio. E’ una musica di grande immediatezza, con melodie molto belle. Detto questo, uno come Harbison è compositore di importanza assolutamente storica. Rzewski è forse il più grande compositore per pianoforte del secondo ‘900. E’ una specie di Chopin contemporaneo. Ha scritto alcune delle pagine più memorabili della storia della musica contemporanea, tra cui le variazioni su ‘El pueblo unido jamás será vencido!’, che stanno alla pari delle ‘Diabelli’ e delle ‘Goldberg’. Connor Chee fa una musica estremamente suadente e comunicativa. Potrebbe ricordare persino Ludovico Einaudi".

Molti compositori hanno scritto per lei. Dev’essere gratificante...

"Una cinquantina di compositori americani lo hanno fatto. E’ un grande onore, anche perché molti di questi brani sono entrati nel repertorio".

Raimondo Montesi