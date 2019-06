Ancona, 4 giugno 2019 - Prima i vandali, poi le conseguenze del maltempo e degli agenti atmosferici: è allarme per il simbolo monumentale anconetano, ossia l’Arco di Traiano. Nei giorni scorsi, alla fine della settimana, un pezzo di ornamento della parte interna dello splendido arco marmoreo si è staccato cadendo a terra. Non si tratta di un blocco e neppure di un pezzo enorme, tuttavia un episodio che preoccupa gli esperti della soprintendenza e l’Autorità portuale che in passato si sono occupati dei restauri e delle pulizie dell’arco monumentale. Esclusa, in questo caso, la mano scellerata dei vandali, troppo in alto il punto dove si è verificato il cedimento.

Vandali che però si erano dati da fare più o meno un anno fa. Allora, era l’agosto del 2018, ignoti realizzarono delle scritte sulla superficie delicata con un pennarello. Stavolta il cedimento si deve allo stato naturale delle cose, la conservazione e la fragilità di un monumento che vanta millenni di vita, per l’esattezza quasi due. Stando agli esperti, è probabile che le infiltrazioni d’acqua delle ultime settimane - con piogge abbondanti che si sono ripetute nel tempo - ma soprattutto, poi, il passaggio da temperature basse ad un innalzamento repentino della colonnina di mercurio, abbiano creato una sorta di effetto erosione che, scavando, ha prodotto il distacco. Gli stessi esperti, escluderebbero il colpo secco legato sia ad un episodio volontario che, al contrario, alla cadute di grandine sulla parte.

Tornando alle dimensioni, si tratta di un pezzo lungo alcune decine di centimetri, nello specifico la parte di ornamento dell’area interna dell’arco che ora sarà soggetta ad un sopralluogo da parte dei tecnici della Soprintendenza, nello specifico quelli della parte ‘Archeologica’. La sezione, un tempo autonoma, è stata accorpata assieme all’area ambientale e paesaggistica. A livello di fondi per il restauro è ancora prematuro capire il da farsi, una cosa è certa, la parte vandalizzata con la scritta verrà ripulita dagli esperti restauratori; i fondi, invece, verranno reperiti grazie all’Autorità portuale che in questi anni ha investito circa un milione di euro per opere e monumenti interni al porto, dimostrando sempre grande attenzione.

È probabile che la Soprintendenza delle Marche decida di intervenire al più presto per sistemare la parte di cedimento per evitare ulteriori episodi. Dei frammenti caduti a terra, purtroppo, si sono perse le tracce. Probabile che alcuni visitatori, inconsciamente, potrebbero averli spostati o addirittura gli addetti alle pulizie dell’area rimossi. Una cosa è certa, dalla cromia emerge con certezza il fatto che il distacco si sia verificato massimo entro l’ultima settimana.