Arconatese-Legnano e Tritium-Ponte San Pietro i big match di questo turno

ARCONATE (Milano)

È la sfida di stasera con calcio d’inizio alle 20.45 a Caronno Pertusella tra Arconatese e Legnano il piatto forte che offre il primo turno infrasettimanale del campionato di serie D. Nel girone B si affrontano due squadre in salute e data la filosofia di gioco dei rispettivi allenatori non mancherà di sicuro lo spettacolo con il match che sarà giocato a viso aperto. "Fa sempre piacere incontrare una squadra del blasone del Legnano, noi dobbiamo continuare a fare le cose bene come finora" dice mister Giovanni Livieri, che è un ex della gara, avendo giocato con la maglia dei lilla in cui è stato uno dei giocatori più forti della sua storia.

Dal canto suo anche il tecnico legnanese Michele Scudieri guarda con attenzione al match: "L’Arconatese è una squadra di valore, ben allenata, che ha fatto la significativa scelta tecnica e tattica di giocare con due over sugli esterni".

Completano il programma del girone Desenzano-Crema, Caravaggio-Caldiero Terme, Casatese-Brusaporto, Folgore Caratese-Piacenza, Palazzolo-Club Milano, Real Calepina-Clivense, Tritium-Ponte San Pietro, Villa Valle-Varesina e Virtus Ciseranobergamo-Castellanzese.

Nel girone A l’Alcione Milano riceve la Fezzanese. Un’altra ligure sul cammino degli orange meneghini con mister Giovanni Cusatis che dice: "Troviamo un’altra squadra ostica e aggressiva, dopo l’anticipo di sabato, ci siamo allenati per prepararci al meglio e giocare questa gara tra le mura amiche del Kennedy". L’Alcione Milano che non nasconde le sue ambizioni punta a conquistare i 3 punti. Il Città di Varese è in visita al Borgosesia. I biancorossi dopo il successo sulla Lavagnese vogliono dare continuità e mister Cotta dice: "Nella precedente gara ho visto delle cose belle e altre meno. Su queste ci siamo concentrati a lavorare per affrontare al meglio la trasferta odierna". La Vogherese ospiterà la Sanremese. L.D.F.