"Area archeologica di Attiggio, investimenti per la valorizzazione"

"Ampliare l’area archeologica di Attiggio". Lo ha deciso la giunta Ghergo e il perché lo spiega l’assessore al Turismo Andrea GIombi: "L’area archeologica di Attiggio rappresenta un’attrattiva unica nel nostro comprensorio ed è necessario dare luce e attenzione a questo scavo archeologico affascinante che attira sempre più visitatori. Grazie alla collaborazione con l’associazione Attidiati e alla disponibilità di alcuni privati, il Comune nell’ultimo consiglio comunale ha disposto l’acquisizione di un fondo adiacente allo scavo con l’obiettivo di valorizzare l’area archeologica".

Perché l’ampliamento? "Vorremmo migliorare – spiega ancora Giombi - con questa nuova area l’accoglienza alla zona archeologica e con le Università e altri enti preposti verificare le condizioni per migliorare e effettuare ulteriori scavi". Ma non è tutto perché il Comune ha appena sottoscritto due nuove adesioni per aumentare l’appeal e intercettare nuovi turisti.

"Entriamo a far parte del circuito Bike Hospitality riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana – ha spiegato Giombi -. È un’ottima opportunità per promuovere il cicloturismo e manifestazioni legate al mondo della bici e al suo utilizzo consapevole soprattutto tra i giovani, oltre a rappresentare un’opportunità per le strutture ricettive. Il territorio si adatta in modo opportuno a queste iniziative". Il Comune ha aderito anche alla rete dei Borghi della lettura: "Un’opportunità per valorizzare le nostre peculiarità legate al mondo della carta e della scrittura, promuovendo iniziative legate ai libri e alla lettura" ha rimarcato l’assessore.