Area ex Antonelli, ok al nuovo accordo

Area ex Antonelli e Sito di interesse nazionale (Sin), la Giunta regionale ha approvato martedì scorso il nuovo accordo di programma per la caratterizzazione e la bonifica. Un documento sottoscritto d’intesa con il Comune e che dovrà essere nuovamente siglato anche dalla Provincia, prima dell’invio al Ministero dell’Ambiente. Il nuovo accordo sostituisce quello del 2010 e permette di riattivare l’iter già dalla giornata odierna, quando una società incaricata dall’Arpam installerà gli strumenti per completare la caratterizzazione del suolo. Per lo spazio verde di Villanova manca infatti l’indagine ‘soil gas’, che accerta la presenza di gas nel sottosuolo: sarà ultimata entro l’anno con verifiche per ogni stagione. Il completamento della caratterizzazione è guidato dall’Arpam, che in passato aveva redatto il Piano di bonifica ed eseguito le prime operazioni. Negli anni sono arrivate le sollecitazioni dell’ente e del sindaco Stefania Signorini, comprese quelle per sbloccare i fondi disponibili per 3 milioni. Accanto all’iter di bonifica, da realizzare entro il 2025, s’innesta il progetto ‘Pinqua’. Grazie agli 8,25 milioni del Pnrr verranno recuperati i vecchi manufatti di Villanova, senza consumare suolo. L’obiettivo è offrire una sede ad attività legate all’intrattenimento e creare un collegamento con la spiaggia, attraverso la realizzazione di attività di ristoro. Troveranno spazio anche una piazza e un parcheggio coperto, sarà riqualificata l’area verde. Questo a due passi dall’ex Squadra Rialzo, che accoglierà teatro e museo dei trasporti.