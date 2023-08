Area ex poligono di tiro: pressing per la ciclabile

Area ex poligono di tiro in degrado, tra "bivacchi" e rifiuti, dopo la segnalazione del Comitato spontaneo di Rocca Mare al Carlino ecco la pronta replica dal Castello. "Il Comune da anni guarda con grande interesse all’area dell’ex poligono di tiro, un tratto di spiaggia che rappresenterebbe un tassello importantissimo nel progetto di riqualificazione di tutta la zona nord del territorio, ma che resta di proprietà dell’Esercito – dicono -. Vista la rilevanza attribuita all’area ai fini dello sviluppo del territorio il sindaco Stefania Signorini, nel marzo scorso, aveva scritto all’Agenzia del Demanio per ottenerne la disponibilità". L’Ente, aveva riferito il primo cittadino, vorrebbe "realizzare un collegamento pedonale e ciclabile che possa connettere il territorio di Falconara con Marina di Montemarciano e con Senigallia, un percorso lontano dall’inquinamento della Statale Adriatica che si potrebbe ricongiungere con la pista ciclabile lungo l’Esino, con inizio proprio da Rocca Priora e arrivo a Chiaravalle. La pista ciclabile che verrebbe realizzata (utilizzando il tratto dell’ex poligono) rappresenterebbe un segmento della Ciclovia Adriatica, in via di realizzazione". Il Municipio falconarese ha già realizzato il tratto che dalla stazione si sviluppa verso nord, passando per il centro, Villanova e Fiumesino, fino all’ingresso di Rocca Priora della pista ciclabile lungo l’Esino. Continuano da piazza Carducci: "Come già visto l’area, stando a quanto comunicato dall’Agenzia del Demanio nella risposta del 5 aprile scorso, rientra tra le proprietà del Demanio pubblico dello Stato, Ramo Difesa Esercito ed è direttamente gestita dal ‘Comando Forze Operative Nord, Sezione staccata Autonoma, Modulo D.S.M.’".

Dunque si apprende che il sindaco in persona continua ad intrattenere contatti con i vertici regionali del Demanio, dato che nella missiva di aprile lo stesso Demanio aveva annunciato: "Per tale area sono state già attivate le procedure per la sclassifica dal demanio militare e si è in attesa della conclusione delle operazioni di bonifica del sito avviate dal suddetto Comando Militare". Un paio di giorni fa Signorini ha sollecitato di nuovo l’Agenzia del Demanio, telefonicamente e tramite pec, per chiedere aggiornamenti sulle procedure di bonifica e sul passaggio di proprietà dell’area. La realizzazione del percorso ciclabile sarebbe il primo passo di un recupero complessivo del tratto di spiaggia a nord di Rocca Mare.

Giacomo Giampieri