Area ex Sacelit, nuova asta di vendita

Nuova asta fissata il 25 gennaio 2025, per la ex Sacelit (zona nord), area di 25.379 metri quadrati tra porto e centro storico. Il progetto edilizio per l’attuazione del Piano di lottizzazione, prevedeva per l’area nord destinazioni d’uso residenziali, turistico/ricettive e commerciali, ma la Convenzione stipulata con il Comune nel 2010 risulta essere decaduta, pertanto si dovrà procedere con una nuova convenzione. Le opere pubbliche previste nella vecchia convenzione erano: sottopasso ferroviario, la ristrutturazione del sottopasso di via Panzini, un parcheggio multipiano, un ponte ciclopedonale, un parco urbano, un contenitore culturale. Il Prg del Comune, prevede il collegamento dell’area al resto della città tramite un sottopasso pedonale già esistente in corrispondenza di via Mamiani e tramite un sottopasso ferroviario carrabile da realizzarsi in prossimità del piazzale Nino Bixio. A maggio l’area era stata nuovamente battuta all’asta ma non erano prevenute offerte: il valore era di 2 milioni e 512 ila euro, con offerta minima fissata a 1milione 815mila euro. La parte sud, quella utilizzata come parcheggio scambiatore, fondamentale per la spiaggia di velluto soprattutto durante i grandi eventi, è stata venduta all’asta nel 2021, ed è area edificabile.