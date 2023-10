"Il referendum sull’istituzione dell’Area marina Protetta un tema su cui il PD deve riflettere". La riflessione arriva dai coordinatori di Europa Verde Ancona, Caterina di Bitonto, Lanfranco Giacchetti e il candidato a sindaco alle recenti elezioni comunali, Roberto Rubegni: "È di questi giorni la notizia che il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, ha espresso un suo pensiero rispetto alla importanza di riprendere in mano il discorso Area Marina Protetta del Conero, verosimilmente ricominciando dal proporre un referendum che veda partecipi i cittadini anconetani su questo argomento. Percorso questo che per noi Verdi è stato oggetto di confronto approfondito e articolato con il centro sinistra che ad Ancona ha perso le elezioni. Il referendum sarebbe stato lo strumento per ascoltare i cittadini, avrebbe dato indicazioni precise alla politica rispetto a come procedere sull’istituzione o meno dell’Area Marina Protetta del Conero, avrebbe tenuto assieme le varie anime del centro sinistra rendendolo più forte, così come avrebbe evitato che i Verdi lasciassero la coalizione". Europa Verde prende atto del cambio di visione in seno ai Dem sul fronte di un tema molto sentito nel capoluogo: "Ora però ci auguriamo che il Partito Democratico di Ancona ascolti, rifletta e comprenda rispetto a ciò che viene evidenziato da altri livelli del partito democratico stesso, sarebbe un bel segnale di ascolto innanzitutto verso i cittadini. Una nuova sensibilità politica verso la cultura ecologista, insomma un cambiamento ormai necessario per il bene dei cittadini anconetani e non solo _ sostengono Di Bitonto, Giacchetti e Rubegni _. Noi Verdi, come sempre abbiamo dimostrato, siamo aperti al dialogo sui temi, per arrivare ad un confronto dignitoso, costruttivo e sereno per il bene della comunità".