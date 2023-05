"Area marina protetta per il nostro Conero"

"Il mio progetto, quello che ho in mente per il futuro di Ancona, è renderla una città più vivibile, decorosa, sostenibile e inclusiva, che risponda all’emergenza climatica e sociale. Il processo di cambiamento, fino ad ora disatteso da politiche miopi attente solo ai bisogni immediati tanto cari alla politica del fare che abdica a quella del pensare, di progettare, di avere un visione sostenibile del futuro, del discutere e del confrontarsi, di sentirsi una comunità è ormai urgente e indifferibile. La realizzazione dell’Area Marina protetta del Conero, secondo me, sarà il simbolo di questa rinascita, l’unico strumento in grado di coniugare lo sviluppo sostenibile fondato sulla blue economy e la tutela del mare, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia Europea 2030 sulla biodiversità e dalla Costituzione. Ce lo chiede a chiare lettere l’Europa, che considera il mare del Conero come un’area di particolare pregio ambientale da difendere e che con il PNRR mette a disposizione fondi per le aree marine, lo vuole il Ministero dell’Ambiente che stanzia fondi per la realizzazione, ma anche la scienza rappresentata da una delle migliori Facoltà di Biologia marina del mondo, lo evidenziano i nuovi flussi di turismo particolarmente attento alle tematiche ambientali, lo chiedono tanti cittadini anconetani consapevoli del fatto che siamo sull’orlo di una catastrofe climatica che richiede decisioni coraggiose, che non sottostiano a logiche dettate da interessi di pochi a discapito della collettività e delle generazioni future".