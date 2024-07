Area sportiva nei giardini: lavori terminati

Sono terminati i lavori per l’area sportiva ai giardini di Piazza Amalfi a Marzocca. Accanto al calisthenics, che consente di svolgere allenamenti a corpo libero, è stata installata una quadristazione grazie alla quale viene data la possibilità di fare attività fisica anche alle persone con diverse abilità. Attualmente questa particolare tipologia di attrezzatura sportiva è operativa anche al parco della Pace ed al porto "Della Rovere", ed è intenzione dell’Amministrazione comunale implementarne la presenza in altri giardini pubblici. "Con questi interventi, prosegue la politica del Comune finalizzata a consentire a tutti i cittadini di fare sport all’aria aperta e che accresce l’attenzione a favore delle categorie sensibili – spiegano gli Amministratori - Un’ulteriore linea di intervento che rafforza il riconoscimento a Senigallia della bandiera Lilla". Un intervento da tempo richiesto nella frazione più popolosa della città, che ora potrà usufruire anche di un servizio aggiuntivo. Lo scorso aprile era stata ampliata l’area fitness del porto, dov’è presente una macchina cardiovascolare per gambe e braccia (ellittica), una macchina isotonica per il girovita (twister station) e una per gli addominali (surfboard station). Era stata anche integrata la struttura del calistenic già esistente attraverso il montaggio di due panche per gli addominali.