Aree verdi, accordo per le manutenzioni

Centomila euro per l’Accordo quadro destinato alla manutenzione delle aree verdi di scuole oltre che parchi e giardini pubblici e carreggiate stradali. Li stanzia la Giunta sassolese, che dà mandato all’Ufficio Verde di esperire la gara che vedrà la ditta vincitrice provvedere a quanto individuato come prioritario. Le attività riguarderanno operazioni di abbattimento e potatura presso le aree verdi delle materne San Carlo, Calvino, Rodari, Peter Pan, delle elementari Collodi, Don Gnocchi, Carducci, Caduti per la Libertà, Andersen, Vittorino da Feltre, Disney, delle secondarie Cavedoni e Ruini.