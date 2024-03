Arena al porto, contenitore ok. Ma il contenuto?

Il progetto è tanto ambizioso quanto bello: un’arena sul mare al porto antico per spettacoli con vista mozzafiato, di quelli che poche città si possono permettere. E questa è una buona notizia. Ma in quel contenitore che ha già ospitato un concerto memorabile dei Subsonica cosa vogliamo metterci? Ecco, qui la notizia si fa meno buona perché al momento c’è il vuoto cosmico. Mancano ancora diversi mesi all’estate, si dirà. Eppure, chi conosce bene il settore degli spettacoli dal vivo sa bene che siamo già in ritardo. Perché è adesso che le agenzie piazzano i loro artisti come dimostrano città anche vicine che già hanno annunciato diversi eventi. Insomma, bene il contenitore ma facciamo presto con il contenuto.