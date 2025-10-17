Arena, il vice di Maurizi: "UniPomezia, gara dura"

Matteo Arena, ex calciatore del Gaeta e quasi 31enne, è il giovane vice allenatore che collabora con mister Agenore Maurizi. E’ lui a inquadrare il momento e il prossimo avversario, l’UniPomezia che l’Ancona affronterà domenica al Del Conero.

Mister, come è arrivato ad Ancona? "Sono arrivato per mezzo di Maurizi, ero con lui già nel biennio Roma City, anche se l’ultimo anno non lo abbiamo finito. Ho cominciato con lui due anni fa, e dopo il percorso insieme ci siamo ritrovati qui ad Ancona".

Perché ha sposato il progetto? "Oltre al fatto di seguire Maurizi e che mi piace lavorare con lui, sulla mia decisione ha pesato anche quello che mi ha detto lui, cioè l’importanza e l’ambizione della piazza di Ancona. Una piazza importantissima per la categoria, che non merita per la storia che ha. Ancona è un grande banco di prova".

Com’è il rapporto con la società? "Senz’altro buono. Vedo persone predisposte a cercare di fare le cose fatte bene. Non ho avuto dubbi a sposare la causa, c’è stima reciproca".

In queste sette partite di campionato ha visto l’Ancona che voleva? "Sicuramente abbiamo visto un gruppo squadra che cerca di mettere in campo quello che abbiamo proposto. Ci sono cose fatte benissimo e altre che vanno migliorate, ma la squadra si sta esprimendo secondo quello che cerchiamo di infondere e si sono viste tante cose che volevamo vedere. Poi ci sono sempre margini di miglioramento. E su questo lavoriamo quotidianamente, per migliorare quello che facciamo bene e quello che facciamo meno bene. Il lavoro quotidiano del mister tocca tutte le componenti che servono non solo a giocare e vincere le partite, ma a migliorare, come singolo e a livello collettivo".

Ostiamare a punteggio pieno: se l’aspettava? "Magari non a punteggio pieno, ma sapevamo che avrebbe fatto bene e che avrebbe sempre puntato al massimo risultato. Sette vittorie di fila sono un discreto segnale, vincere non è mai facile. Ce l’aspettavamo ostica e difficile, magari non così tanto".

Ora arriva al Del Conero l’UniPomezia. "Una società solida, attrezzata e temibile. Dal punto di vista del gioco, da neopromossa si sta comportando bene, con una buonissima struttura societaria che permette di attrezzare buoni organici. Sarà una partita dura, contro una squadra tosta, che mette in campo cattiveria agonistica. Li abbiamo studiati e analizzati e proveremo a mettere in pratica quello che serve per vincere la partita".

Giuseppe Poli