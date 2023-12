Arena parla della mafia a scuola:: "Abbattiamo il muro dell’omertà"

"Mafia: abbattiamo il muro di omertà" è il titolo della lezione tenuta ieri dal dirigente del commissariato Paolo Arena, nell’ambito del progetto di legalità di fronte agli studenti delle classi II della scuola media Paolo Borsellino alla presenza del dirigente scolastico Sabrina Valentini e del gruppo Agende rosse. "L’Educazione alla legalità – spiega Arena – diviene la premessa culturale indispensabile dell’esistenza dei giovani, sviluppa la conoscenza della funzione delle regole nella vita sociale, i cardini della democrazia e l’esercizio dei diritti della cittadinanza".

Il dirigente ha spronato i giovani studenti a cambiare, rimarcando che "è tempo di trovare nuove vie, è tempo di ribellione positiva, praticando con la vita la legalità sì da costruire una società viva e non una società che muore ogni giorno dietro l’omertà di tutti". "Imparate ad essere sempre liberi – il messaggio finale – abbiate sentimenti di rispetto verso voi stessi e gli altri per una città migliore, per un mondo rinnovato".