Arenile stravolto dalle mareggiate. Scalinata, il cantiere procede a rilento

Mareggiate e arenile stravolto, mentre i lavori lungo la splendida scalinata che conduce al mare vanno avanti al rallenty. Il Passetto d’inverno mostra i suoi problemi in vista dei lavori di recupero della spiaggia che però verranno sicuramente fatti nel corso dei prossimi mesi primaverili per arrivare all’inizio della stagione balneare in ordine. Intanto, il cantiere della scalinata è attivo, ma i lavori vanno avanti piano. Per fare chiarezza e un punto chiaro sull’andamento dell’appalto della scalinata del Passetto oggi l’Amministrazione comunale ha fissato un sopralluogo tecnico.

Al Passetto stamattina ci saranno sia il sindaco Daniele Silvetti che l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini per aggiornare la situazione. Per ora, il cantiere sta operando sul fianco destro della scalinata (guardando il mare) e i tempi di consegna sono previsti entro la fine dell’anno, poi si passerà sull’altro versante dove però ieri una ditta stava effettuando già dei lavori di ripristino nella parte alta, in collegamento con la mura del belvedere. Tornando sulla spiaggia, anche ieri il mare grosso ha lasciato altri segni della sua forza. Nel corso dei mesi invernali, le correnti hanno creato una specie di barriera di ciottoli portati dal mare alta oltre due metri. L’intero arenile avrà bisogno di un vigoroso intervento di ripristino, profonde manutenzioni qua e là, dalla lunetta fino all’inizio delle grotte. Ci sono anche dei rifiuti abbandonati, ma si tratta di un problema assolutamente secondario.

p.cu.