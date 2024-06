Ariete sul palco del Mamamia. C’è "La Notte D’Estate Tour"

Per la prima volta sul palco del Mamamia di Senigallia salirà Ariete. La cantautrice laziale, molto amata dai giovanissimi, questa sera (ore 22.30, biglietti 34,50 euro, acquistabili online su www.ciaotickets.com) porterà sulla spiaggia di velluto il suo ‘La Notte D’Estate Tour’. Quest’anno l’artista ha pubblicato il singolo ‘Quattro inverni’, quarto estratto dall’album ‘La notte’. In occasione del Concerto del Primo Maggio a Roma Ariete ha cantato per la prima volta in pubblico ‘Ossa rotte’, il suo singolo inedito pubblicato immediatamente dopo (il 3 maggio). Una carriera precoce, quella della cantautrice: all’età di 8 anni inizia a suonare la chitarra, e dopo pochi anni il pianoforte. Comincia quindi a scrivere e comporre i primi pezzi. Apertamente lesbica, nelle sue canzoni racconta l’amore per le ragazze, facendo anche attivismo sui social e durante i concerti.

Non a caso la sua ‘Mare di guai’ è stata la prima canzone che parla di una relazione omosessuale femminile presentata al Festival di Sanremo. Accadeva due anni fa.

Nella primavera del 2023 grande successo ha avuto il singolo ‘Un’altra ora’, così come ‘Rumore’, altro singolo tratto dal suo secondo album in studio ‘La notte’. Ariete è nota anche per le molte collaborazioni che ne hanno caratterizzato la carriera. Tra i nomi, da ricordare il duo Psicologi, Sir Prodige, Alfa, Novelo, Tauro Boys, Bnkr44, Rkomi, Tenth Sky Sick Luke e Mecna. Nel febbraio 2022 Ariete ha pubblicato il suo primo album in studio, ‘Specchio’, contenente undici brani, con la partecipazione di Franco126 nella traccia ‘Fragili’ e Madame nella canzone ‘Cicatrici’, certificata successivamente disco d’oro. L’album ha esordito al quarto posto della classifica FIMI Album. Sempre nel 2022 la cantante ha organizzato un tour musicale in tutta Italia, intitolato ‘Specchio’, che ha avuto grande successo, a conferma della popolarità raggiunta nel giro di pochi anni.