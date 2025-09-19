Ariston, Albacina il futuro. Genga sarà riconvertito

"Il nuovo stabilimento Ariston group di Albacina con il raggiungimento della piena operatività, prevista per fine 2026, si sostituirà a quello di Genga". Lo ha annunciato Paolo Merloni, presidente di Ariston group al mega evento per i 100 anni di suo padre Francesco, scomparso lo scorso anno. Ma questo non vuol dire che lo stabilimento di Genga verrà chiuso il prossimo anno. "Sarà riconvertito, ci sono altri progetti da sviluppare" spiegano. Il giorno dopo il grande evento alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Meloni si guarda al futuro. La Fondazione Aristide Merloni annuncia la presentazione di "Tenacia e Gentilezza: la visione di Francesco Merloni", documentario realizzato con Sky, di cui sono stati proiettati in anteprima alcuni estratti mercoledì. Inoltre, è stata annunciata l’istituzione della Francesco Merloni Chair on Entrepreneurship, con l’Università Bocconi e l’avvio della costruzione dell’archivio della Fondazione e di Ariston Group. "Mio padre - ha detto Paolo Merloni - credeva nell’innovare con coraggio e determinazione e, nello stesso tempo, sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Ringrazio il Presidente della Repubblica per averci onorato con la sua partecipazione: è stata la festa che papà avrebbe voluto".

Sara Ferreri