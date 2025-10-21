Ariston Group allarga la presenza in India

Cresce ancora il gruppo Ariston: ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di un sito produttivo, in India, vicino Hyderabad. Lo storico gruppo, nato a Fabriano e riconosciuto a livello mondiale per le soluzioni di comfort climatico e l’acqua calda, ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di produzione di scaldacqua in India.

"Questa operazione – spiegano dal gruppo - consentirà di avvicinare ulteriormente la produzione al mercato finale, migliorando l’efficienza dei costi per la gamma di prodotti destinati all’India e garantendo al contempo maggiore flessibilità e resilienza alla filiera produttiva".

Attraverso il marchio premium Racold, Ariston Group è protagonista in India dal 1997 e questa nuova acquisizione "conferma la forte volontà di crescita del gruppo in una delle economie più promettenti a livello mondiale, dove si contano oltre 400 milioni di famiglie appartenenti alla classe media e alta, con ancora però una penetrazione molto contenuta degli scaldacqua". Lo stabilimento è di proprietà di Hintastica Private Limited – joint venture tra Groupe Atlantic, francese, e Hindware Home Innovation Limited, indiano. Il trasferimento della proprietà "entro fine anno".

Per Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group "questo accordo conferma la capacità di Ariston Group di stringere solide partnership e accordi significativi insieme ai principali player del settore". Umberto Crovella, Executive Vice President per Asia, Medio Oriente e Africa, ha aggiunto: "L’India rappresenta un mercato in forte espansione, in cui meno di una famiglia su sei può oggi contare su un accesso regolare all’acqua calda. Con la crescita della domanda interna e l’evoluzione del mercato, diventa sempre più evidente la necessità di una filiera locale solida, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti realizzati in India".

Appena un mese fa ad Albacina l’inaugurazione di una nuova fabbrica, quella che gli americani (Whirlpool) hanno comprato e poi dismesso poco dopo. Qui Ariston svilupperà e produrrà i prodotti più innovativi (scaldacqua elettrici di ultima generazione) anche grazie all’intelligenza artificiale, proprio nel territorio dove l’azienda è nata. Investimenti importanti nelle Marche e nel mondo quindi. Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato di 2,6 miliardi di euro, con oltre 10mila dipendenti, una presenza diretta in 40 Paesi in 5 continenti, 29 siti produttivi e 28 centri di ricerca e sviluppo. E un forte impegno per la "sostenibilità attraverso soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza, tra cui pompe di calore e sistemi ibridi".

