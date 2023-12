Ariston per la scuola,. Merloni: "Siete il futuro, avanti con coraggio"

"Vi servono speranza, impegno e forza. Il futuro sarà veloce, intenso e vi dovrà trovare pronti. Andate avanti con coraggio e passione". Così ieri alla sede fabrianese di Ariston l’imprenditore Francesco Merloni rivolgendosi agli studenti , dell’I.I.S Merloni Miliani di Fabriano e l’I.I.S. Enrico Mattei di Recanati. L’occasione è stata la presentazione del nuovo progetto scuola promosso in collaborazione con Fondazione Merloni e dedicato all’efficientamento energetico e ai cosiddetti "green jobs". Un progetto rivolto a 90 alunni per "formare i tecnici del futuro". "Siete il futuro. Da voi dipende lo sviluppo di questa città e del territorio che ha ancora tante potenzialità" ha detto ancora Merloni ai ragazzi invitandoli a "non arrendersi mai". L’imprenditore 98enne ha ricordato il padre, il fondatore, Aristide Merloni, e l’azienda Ariston che "ha sede a Fabriano e da qui si irradia nel mondo. Raccogliamo nei cinque continenti tanti frutti del lavoro fatto". Mario Salari (Head of Italy) ha illustrato il programma formativo a lungo termine che "vuole concentrare energie e risorse sui green jobs, sempre più necessari per garantire un futuro sostenibile". La richiesta di tecnici specializzati è in netto aumento, ma sono figure che oggi non sono facilmente reperibili. Per questo Ariston ha voluto impegnarsi parlando direttamente ai giovani.

sa. fe.