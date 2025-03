Ariston, ricavi a 2,6 miliardi ma in calo

FABRIANO (Ancona)Ariston chiude il 2024 con ricavi pari a 2,6 miliardi di euro, in diminuzione del 13,1% rispetto all’anno precedente. L’utile netto adjusted di gruppo è stato di 89 milioni di euro, rispetto ai 211,8 milioni del 2023. Sul risultato pesa la svalutazione della controllata russa Ariston Thermo Rus Llc. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è stato di 276,3 milioni di euro, con un margine del 10.5% sui ricavi netti rispetto ai 415,1 milioni di euro registrati nel 2023, con un margine del 13,7%. Il calo è stato determinato da una "prolungata debolezza della domanda di mercato", spiega una nota. Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea il pagamento di 8 centesimi di euro per azione a valere sulle riserve della società. Per l’anno in corso il gruppo prevede ricavi netti tra 0% e +3% anno su anno, like-for-like. Un margine Ebit adjusted superiore al 7%. La prospettiva di medio termine rimane invariata. La guidance non include l’impatto dei recenti e potenziali futuri sviluppi sui dazi.

"Il 2024 ha messo alla prova il nostro settore, e Ariston Group, con complessità senza precedenti soprattutto in Europa – afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo –. Sono orgoglioso della reazione molto equilibrata di cui abbiamo dato prova. Abbiamo ridimensionato la nostra base di costi e le nostre attività per allinearci alla domanda del mercato, continuando nello stesso tempo ad investire nella nostra strategia a lungo termine, rafforzando la nostra presenza globale, favorendo l’innovazione tecnologica, migliorando il nostro rapporto con i professionisti e portando avanti la nostra roadmap ESG".

"Il 2024 è stato un anno di transizione per Ariston Group, segnato dalla normalizzazione della domanda di soluzioni per il riscaldamento in Europa. Nel 2025, i nostri sforzi saranno focalizzati sull’espansione della nostra quota di mercato, sugli investimenti per il futuro e sulle iniziative di efficienza, sfruttando il potenziale della crescita della domanda", sostiene, infine, il ceo Maurizio Brusadelli.