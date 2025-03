Ariston riprende il controllo della filiale russa

La Federazione Russa ha restituito ad Ariston Holding N.V. la proprietà e la gestione della controllata russa, Ariston Thermo Rus LLC. È quanto precisa il Gruppo marchigiano. La decisione segna la fine della gestione temporanea affidata a Gazprom Bytovie Sistemy (gruppo Gazprom), introdotta il 26 aprile 2024. "Accogliamo con grande favore la decisione delle autorità russe – ha detto Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group – che ci consente di tornare a gestire direttamente la nostra controllata. È un segnale di riconoscimento per i decenni di investimenti e gestione responsabile nel Paese, per il nostro impegno verso oltre 300 collaboratori russi e per la continuità del business locale. Riprenderemo le attività insieme alla nostra leadership locale, nel pieno rispetto delle normative e delle sanzioni vigenti, con l’obiettivo di proseguire il nostro percorso in Russia".

La decisione - spiega la nota di Ariston Holding N.V. - segna la fine della gestione temporanea affidata a Gazprom Bytovie Sistemy. Il nuovo decreto permette ad Ariston Group di riacquisire la proprietà e il controllo operativo della società russa. Ariston Thermo Rus, con sede a Mosca, è attiva da quasi cinquant’anni. Gestisce uno stabilimento produttivo alle porte di San Pietroburgo ed è guidata da un team locale.

"Accolgo con piacere – dice il governatore Francesco Acqauroli – la decisione di riconsegnare ad Ariston Holding la proprietà e la piena gestione della filiale russa revocando la nazionalizzazione. È un riconoscimento della serietà del Gruppo Ariston guidato da Paolo Merloni e del lavoro che li ha portati ad essere leader del settore nel mondo".