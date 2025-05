Ariston, salgono i conti nel primo trimestre

Ariston ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi netti per 648 milioni di euro, in crescita del 2,4%, un risultato operativo (ebit) salito del 26,3% a 35 milioni, con un margine in miglioramento di 100 punti base anno su anno, al 5,4%, grazie alla piena attuazione del piano di efficientamento, e un utile prima delle imposte salito da 11,9 a 20,1 milioni.

Il gruppo marchigiano ha confermato la guidance 2025 e le prospettive di medio termine, che non incorporano però "potenziali impatti sulla domanda legati alle attuali discussioni sui dazi o ad eventuali future modifiche tariffarie nei principali mercati di riferimento". Nel 2025 i ricavi netti organici like-for-like sono attesi in crescita tra lo 0 e il 3% mentre il margine dell’ebit adjusted è stimato oltre il 7%, trainato dall’attuazione del programma di efficientamento. Le prospettive di medio termine restano invariate.

I flussi di cassa liberi sono negativi per 17 milioni, in miglioramento rispetto ai -51 milioni del 2024, mentre l’indebitamento finanziario netto sale nel trimestre da 603 a 627 milioni. Dalla controllata russa, tornata sotto il controllo di Ariston lo scorso 26 marzo, è atteso un contributo graduale nel corso del 2025 (foto, il ceo Maurizio Brusadelli).