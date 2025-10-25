Ariston vuole crescere ancora. Adesso mette Riello nel mirino

di Sara Ferreri

FABRIANO (Ancona)

Ci sarebbe anche Ariston Group, oltre a gruppi cinesi ed europei, al lavoro sul dossier del gruppo italiano Riello, big delle caldaie che il colosso statunitense Carrier Global Corporation ha deciso di mettere in vendita. A renderlo noto Il Sole 24 ore. Riello è un marchio storico, nato nel 1922, con una forte presenza produttiva in Veneto, che dal dieci anni ha una proprietà americana. I suoi brand principali (Riello e Beretta) sono ricchi di tradizione e hanno catalizzato le attenzioni dei big del settore. Si attende un processo di vendita che ad oggi non è ancora partito ufficialmente: potrebbero essere attese a metà novembre le offerte non vincolanti per Riello e al lavoro ci sarebbe la banca d’affari Bofa-Bank of America. La cessione da parte di Carrier Global Corporation dovrebbe concludersi nel corso del 2026. Tra i principali precedenti ci sarebbe il gruppo leader nelle soluzioni sostenibili per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, nato a Fabriano e in forte espansione mondiale.

Ariston group, forte di 2,6 miliardi di fatturato ha già una forte esperienza di acquisizioni e creazione di sinergie. E con l’acquisizione Riello potrebbe puntare a realizzare e potenziare un polo unico tutto italiano. Proprio nei giorni scorsi il gruppo ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di un sito produttivo a Hyderabad in India da Hintastica pvt ltd, una joint venture tra Groupe atlantic e Hindware home innovation limited. Ma Ariston non sarebbe l’unica azienda italiana in lizza: il dossier sarebbe anche finito sul tavolo di Ferroli, gruppo veronese dei sistemi per il riscaldamento di proprietà del private equity britannico Attestor. E potrebbero farsi avanti anche compratori esteri, soprattutto i big cinesi. Fra questi Haier e Midea. La vicenda Riello avrebbe importanti ricadute occupazionali. Riello, in termini di capogruppo, realizza un fatturato attorno ai 400 milioni di euro. L’azienda ha 1200 dipendenti a livello globale, di cui oltre la metà in Italia, in particolare in Veneto, a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, e a Legnago in provincia di Verona, e nel centro di ricerca e sviluppo di Lecco. Lo scorso anno è stato chiuso lo stabilimento Riello di Morbegno, mentre nel 2021 quello di Villanova, in provincia di Pescara. A proposito di fusioni e acquisizioni Ariston che nel mese scorso ha inaugurato una nuova fabbrica ad Albacina (Fabriano) e annunciato investimenti importanti in Italia (500 milioni di euro, di cui quasi la metà in ricerca e sviluppo) ha realizzato una delle sue maggiori operazioni di acquisizione in Germania nel 2022 rilevando Centrotec Climate Systems con brand come Wolf.