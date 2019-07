Ancona, 14 luglio 2019 - E' operativo all’ospedale regionale di Torrette l’aritmologo dei top player e degli atleti di tutta Italia. Antonio Dello Russo ha scelto Ancona per la sua attività, spostandosi dal centro di eccellenza del Monzino, il famoso centro cardiologico di Milano. Presentato ufficialmente in occasione della celebrazione-evento del nuovo ‘Lancisi’ (con l’intitolazione di una sala al fondatore del cardiologico, il professor Di Giuseppe, e la presentazione del nuovo logo), il professor Dello Russo ha preso servizio a Torrette il 3 giugno scorso. Oltre al pallavolista, e figlio d’arte, Davide Gardini, in queste poche settimane Dello Russo ha effettuato un esame invasivo su un calciatore di serie A.

Il controllo a cui il giocatore si è sottoposto per fortuna ha escluso qualsiasi problematica grave, al punto da doverlo costringere all’interruzione dell’attività sportiva: «Per motivi di privacy non possiamo rivelare l’identità del giocatore – precisa l’aritmologo –, ci sono in ballo contratti societari, il peso dei procuratori. Diciamo che il calciatore in questione alla fine dello scorso campionato ha avuto dei disturbi di natura cardiaca e, bene ha fatto, per evitare qualsiasi dubbio sulle sue condizioni generali, ha deciso di sottoporsi ad un esame qui nel centro di Torrette. Esame che ha escluso problematiche serie al punto da forzare uno stop dell’attività professionale. In questo modo, tuttavia, lui si è tolto ogni sospetto, lo abbiamo rassicurato sulla sua condizione globale e adesso è già partito al lavoro con la sua squadra per la fase preparatoria alla stagione. L’esame può avere molte varianti, più o meno invasive, fino ad una biopsia miocardica e, nel caso in questione, non è stato necessario arrivare fin lì».

Dello Russo ha lasciato Milano per trasferirsi ad Ancona: «Il progetto del ‘Lancisi’ mi ha intrigato, qui nelle Marche c’è la possibilità di fare un bel lavoro – aggiunge l’esperto elettrofisiologo e aritmologo italiano –, la squadra è forte e compatta, con obiettivi importanti. Tutti sanno che mi sono trasferito e che ho portato il ‘know how’ del settore, adesso sono pronto ad accogliere grandi calciatori e atleti di prima fascia, ma in linea generale tutti gli sportivi. L’obiettivo è quello di prevenire, di evitare altre tragedie come quelle di Astori e Morosini». Dello Russo sostituirà il professor Alessandro Capucci, direttore della clinica di cardiologia e aritmologia, che lascerà Ancona il 1° settembre prossimo. Soddisfatto il direttore generale di ‘Ospedali Riuniti’, Michele Caporossi: «Col professor Dello Russo completiamo il quadro: siamo il primo centro cardiovascolare pubblico in Italia».