“Girano armati e incappucciati”: scatta l’allarme, ma sono solo tre Tiktoker

Ancona, 26 febbraio 2024 - "Sono armati e incappucciati". Una chiamata al centralino dei carabinieri di Ancona fa scattare subito l'allarme. E' un cittadino impaurito che riferisce alle forze dell'ordine di aver visto tre ragazzi armati e con il volto coperto aggirarsi in zona piazza Ugo Bassi. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio.

Immediato l’intervento delle forze dell'ordine, ma per foruna si tratta di un falso allarme. Le pistole si riveleranno finte e i tre giovani, dei semplici ragazzi appassionati di social, che proprio quel girono avevano scelto un look aggressivo tipo trapper per girare video e foto da postare poi su TikTok. Protagonisti della vicenda tre bengalesi, tutti maggiorenni, tra i 18 e i 25 anni,che avrebbero lasciato il proprio appartamento per dirigersi in garage e dedicarsi alle attività social. Nel tragitto sarebbero stati visti da un cittadino, un 60enne. Terrorizzato l'uomo ha chiamato i carabinieri riferendo di aver visto tre uomini armati e incappucciati.

I militari dell'Arma sono subito intervenuti allertando anche la polizia. Arrivano sul posto e verificano che in realtà si tratta di un falso allarme. I tre ragazzi si trovavano nel proprio garage per realizzare materiale video e foto da pubblicare sui social; le armi sono risultate finte, di quelle utilizzate da chi pratica il soft air. I ragazzi avrebbero percorso un tragitto breve in versione "trapper", dall'appartamento al garage e non avrebbero assunto alcun atteggiamento minaccioso verso alcun cittadino. Insomma, solo paura e caos. Non è scattata nessuna denuncia.