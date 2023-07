Armato di un punteruolo semina il caos

È impazzito e all’improvviso ha iniziato a dare in escandescenze con buona pace dei clienti di un ristorante a Sirolo, a due passi dal mare, che hanno visto tutto dall’inizio. Hanno dovuto chiamare i carabinieri che sono dovuti arrivare sul posto immediatamente. E’ successo proprio l’altra sera verso le 21.30. Il dispiegamento di forze non è passato inosservato, chiunque si trovasse nei paraggi ha potuto vedere 118 e 112 in azione. Quell’uomo era aggressivo, si dimenava mostrando a tutti che aveva un punteruolo in mano. E’ durato tutto pochi minuti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, l’intervento tempestivo dei militari ha fatto sì che venisse scongiurato il peggio in una tranquilla serata d’estate. La paura però è stata tantissima. Non si sa con esattezza cosa possa aver fatto scattare la follia. L’uomo soffre di problemi psichiatrici da tempo. E’ arrivata l’ambulanza. I sanitari, coadiuvati dai militari appunto, hanno portato alla calma l’uomo e poi lo stesso è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi. Si trova tuttora lì dove è in corso di valutazione se sottoporlo a tso o meno.

Al vaglio l’eventuale denuncia da sporgere nei suoi confronti. L’attività del noto ristorante, bloccata per qualche momento nell’incertezza dell’evolversi della situazione, è ripresa quella stessa sera. I carabinieri si trovavano nei paraggi a effettuare il consueto presidio della zona, che d’estate si intensifica notevolmente. In più la vigilanza privata sta effettuando il servizio notturno denominato "Spiagge sicure" in accordo con l’Associazione Bagnini Riviera del Conero, impiegando una task force dedicata al controllo dei lidi. Un’azione congiunta con il Comune per rendere sicuro il litorale e il territorio interno, diventando un punto di riferimento per la sicurezza e la salvaguardia della tranquillità delle persone, un servizio che attivo in estate appunto ma che si prevede possa svolgersi tutto l’anno attraverso la vigilanza dedicata ai privati. Diverse le segnalazioni arrivate ai vigilanti e alla Municipale, soprattutto di baby vandali che soprattutto di sera e in notturna sono tornati a gettare scompiglio ai danni delle case del Taunus di Numana ma senza gravi conseguenze per nessuno.

Silvia Santini