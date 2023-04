Armato in casa minaccia la moglie: bloccato

"Aiuto, mio marito mi minaccia, urla contro di me qui a casa. E’ arrivato a casa armato". Se lo sono sentiti dire da una donna seriamente preoccupata per la sua incolumità al telefono i carabinieri l’altra sera. L’uomo era anche armato.

Erano da poco passate le 22 di venerdì quando i militari sono intervenuti in via La Marmora alle Crocette di Castelfidardo, a pochi passi dall’ingresso della Selva, perché una donna appunto, fidardense di 55 anni, aveva litigato con il marito, 60enne, artigiano, e si era rinchiusa in bagno con il timore che lui potesse farle del male, essendo anche possessore di fucili regolarmente detenuti.

I carabinieri sono giunti sul posto con diverse pattuglie. L’uomo è possessore del porto d’armi. E’ stato fermato e attraverso la mediazione dei militari appunto, quietato, affinché non succedesse nulla di brutto. Tantissima è stata la paura da parte della signora che non sapeva cosa fare.

I vicini di casa di quella zona piuttosto appartata si sono accorti di quanto stava accadendo pare soltanto dall’arrivo del dispiegamento di forze. Non c’è stata alcuna colluttazione tra moglie e marito. I militari hanno parlato con i coniugi e gli animi si sono placati. Ci sono screzi di lunga data in corso che hanno fatto esplodere la situazione. Sarebbe potuta finire in tragedia. Sembra non ci siano stati altri episodi simili ma venerdì, raggiunto il culmine, la fidardense non ha pensato ad altro che chiamare aiuto tramite il 112. Le indagini non sono terminate ieri comunque. Sono in corso infatti da parte dei carabinieri di Castelfidardo controlli sulle armi.

La donna è stata ascoltata dagli stessi in comando e, almeno per il momento, non è stata sporta alcuna denuncia da parte sua, così come non si è ancora proceduti con il sequestro amministrativo delle armi in suo possesso. E’ probabile che nelle prossime ore i militari vadano avanti con un sequestro preventivo delle stesse. I controlli dei militari si sono messi in moto anche ieri sera per le strade della città, come ogni fine settimana quando i sopralluoghi sono più intensi, di pari passo con i flussi viari. Di chiamate di aiuto simili le forze dell’ordine ne ricevono diverse ma quella partita dalle Crocette in particolare ha richiesto un controllo ancora più immediato proprio per il possesso dell’arma da parte dell’uomo.

Silvia Santini