La velista anconetana Claudia Rossi è pluricampionessa europea di J70. E’ l’armatrice e timoniera di Petite Terrible, ma nell’ultimo campionato mondiale della classe Melges 32, in Sardegna, per la prima volta ha lasciato il timone per regatare in un altro ruolo su Enfant Terrible insieme al padre Alberto, pluricampione del mondo di vela d’altura. Il risultato è stato un ottimo secondo nella manifestazione mondiale che s’è svolta in Sardegna, a Puntaldia. Nel 2022 ha vinto l’Europeo femminile di doppio Offshore al Nastro Rosa Tour con il Team Mexedia. Per Claudia il 2023 ricomincerà al timone proprio dal Melges 32.