Armezzani critico sul futuro dell’Informagiovani e del Cag

"Quale il destino dell’Informagiovani e del Cag (centro di aggregazione giovanile)? C’è un difficile connubio con un coworking che, relegato al Cag, non è ancora partito ed è carente di una progettazione a supporto". Ad andare all’attacco dall’opposizione è Lorenzo Armezzani che incalza anche sul fronte scuola visto l’imminente suono della campanella. "La maggioranza – rimarca il consigliere di Fabriano Progressista - ha bocciato una mia mozione con la quale chiedevo la convocazione di un incontro pubblico. Mi è stato risposto che è compito della maggioranza dettare le linee politiche sulla materia non della minoranza: sarà ma a oggi nessuno ha visto niente. Quindi ho proposto due interpellanze e chiedo: costruirete mai la scuola a Marischio? Partiranno mai i lavori per la costruzione della scuola Giovanni Paolo II? Userete i poteri speciali previsti dalla legge per accelerare i tempi o tratterete le scuole alla stregua di una buca sulla strada o di un albero caduto? Chissà – conclude Armezzani – se la maggioranza rinvierà tutto a un convegno anche sulle politiche giovanili e sull’edilizia scolastica?".

Temi di cui si è discusso in aula con l’amministrazione comunale che ha spiegato di stare lavorando per le manutenzioni e la messa in sicurezza delle scuole. Il mese scorso la sindaca Daniela Ghergo ha annunciato il via al cantiere per la rimozione dell’amianto dalla scuola primaria Mancini, per un investimento di 18mila euro. Lavori che dovrebbero terminare "prima dell’inizio del nuovo anno scolastico".