"Armonie interiori" a Portonovo Note di sitar e tabla nella chiesetta

Un concerto di rara suggestione, accolto in un ambiente altrettanto affascinante. E’ la proposta della Delegazione FAI di Ancona, in collaborazione con l’Associazione Sahaja Yoga Italia APS, che questa sera (ore 21.30) dà appuntamento nella chiesa di Santa Maria di Portonovo per ascoltare ‘Armonie Interiori’. Si intitola così il concerto per sitar e tabla in cui le ricche fioriture melodiche, le intricate elaborazioni ritmiche e gli intensi scambi tra i musicisti doneranno esperienze coinvolgenti e piene di sorprese.

A trasportare il pubblico in questo viaggio interiore sono due musicisti di fama internazionale: Leo Vertunni e Manish Madankar. Docenti di musica orientale al Conservatorio di Vicenza, Vertunni e Madankar hanno studiato con i maggiori esponenti della musica classica indiana e si esibiscono regolarmente in Europa, Stati Uniti e Asia.

Durante il concerto si potrà sperimentare una breve meditazione che, insieme alle profonde emozioni musicali, guiderà spontaneamente i presenti alla scoperta del proprio Sè, permettendo di riconnettersi dolcemente all’essere interiore. Leo Vertunni è un musicista esperto di sitar. Compositore e docente al Conservatorio di Vicenza, si è laureato in studi indologici all’Università di Bologna e ha conseguito un master alla SOAS University of London. La sua attività spazia dai concerti di musica classica indiana alle collaborazioni nei vari generi (flamenco, classica occidentale, elettronica) fino alle produzioni teatrali. Ha suonato in più di 40 Paesi e collabora stabilmente con il Museo delle Culture di Milano. Manish Madankar è un percussionista indiano esperto di tabla. Ha conseguito il titolo di musicista per All India Radio. Si è esibito in molti paesi di Asia ed Europa, e ha accompagnato musicisti, cantanti e ballerini di fama internazionale in Russia, Singapore, Cina e Svizzera. E’ professore di tabla a Vicenza.