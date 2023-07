Arnaldo Forlani, Un Uomo di Spessore Umano e Valori Importanti

"Arnaldo Forlani ha rappresentato e difeso valori nazionali e marchigiani con grande sensibilità e competenza". Così Carlo Ciccioli, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia, ha voluto ricordare la figura di Arnaldo Forlani: "L’Italia e le Marche tutte perdono un protagonista della storia politica nazionale che ha saputo interpretare il sentire della gente, garantendo equilibrio, competenza, professionalità e senso di appartenenza. Arnaldo Forlani è stato un uomo di spessore umano che per le sue Marche. Personalmente, mi sono confrontato con lui molte volte e sempre ho trovato un interlocutore attento e disponibile alle istanze. Un uomo di altri tempi, con valori importanti che ha sempre portato avanti nella sua vita e sul palcoscenico della politica". Un ricordo di Forlani è arrivato anche da Antonio Saccone, commissario regionale Udc: "Onestà, servizio al prossimo e dedizione al bene comune. Ecco chi era Arnaldo Forlani". Non ha mai perso l‘ironia neanche nei momenti più drammatici. È stato un grande incassatore".