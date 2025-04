Arnesi in tasca: arrestato "il ladro gentiluomo"

Girava con fare sospetto tra alcune palazzine antiche di Osimo, sabato pomeriggio. Nessuno della zona lo conosceva così la sua presenza ha destato sospetto ai residenti del rione che per sicurezza hanno chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri del Norm è arrivata in pochi minuti e quando si è avvicinata all’uomo segnalato lo ha riconosciuto subito.

Era Gilberto Popolo, 75 anni, anconetano, noto ladro di appartamenti. Lo hanno perquisito e in tasca aveva dei grimaldelli e una chiave passpartout, di quelle che consentono di aprire porte anche se non si ha la chiave giusta.

"Sto passeggiando", avrebbe detto ai carabinieri che gli hanno chiesto come mai si trovasse da quelle parti. Ad Osimo però non ci poteva stare. I militari lo hanno arrestato perché ha violato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora ad Ancona. Una misura di prevenzione disposta dall’autorità giudiziaria per via di diversi procedimenti che Popolo ha avuto a suo carico. Al di là del capoluogo dorico non si poteva allontanare, nemmeno per fare due passi all’aria aperta. Il 75enne è conosciuto per essere uno scrittore di poesie e romanzi, ha alle spalle diversi furti in abitazione ed è stato definito "ladro acrobata", "ladro gentiluomo" e "uomo ragno" per l’agilità che aveva nell’introdursi nelle case collezionando diversi colpi in tutte le Marche. Ogni volta in un posto diverso, spesso a cavallo con i fine settimana. Popolo ha passato il week end ai domiciliari, nella sua abitazione di Ancona, e ieri mattina è stato portato in tribunale dove la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto senza misure cautelari.

Permane per lui la sorveglianza speciale a cui era già sottoposto. Nell’udienza di convalida, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, ha detto che è andato ad Osimo perché si era stancato di stare ad Ancona e voleva solo fare una passeggiata. La chiave che aveva in tasca sarebbe stata un amuleto portafortuna ha sostenuto Popolo, lo avrebbe da oltre dieci anni e in passato gli ha fatto vincere 10mila euro al gratta e vinci. Da allora non se ne separa mai. Non avrebbe avuto intenti di ricominciare a fare furti in abitazioni. L’udienza proseguirà a novembre per essere processato con il rito abbreviato.

Marina Verdenelli