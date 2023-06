Arpam, effettuati nuovi controlli "Acqua del mare, nessun pericolo"

"La stagione quest’anno non è certamente iniziata bene, per via delle esondazioni che hanno interessato sia le Marche che l’Emilia Romagna, ma dal punto di vista sanitario posso dire che non c’è nulla di pericoloso nelle nostre acque del mare".

Spezza una lancia a favore della balneazione Giorgio Catenacci, direttore tecnico e scientifico dell’Arpam, l’agenzia regionale per la protezione ambientale che si occupa di analizzare le acque lungo tutta la costa adriatica. I prelievi in mare sono mensili, salvo ondate di maltempo per cui si attivano gli scolmatori e quindi i controlli devono essere ravvicinati.

"I parametri per cui si controlla la balnaebilità - continua Catenacci - riguardano due batteri di origine fecale che sono quelli che poi fanno star male le persone, i bambini soprattutto perché sono quelli che più facilmente, facendo il bagno, arrivano ad ingerire acqua. Le acque della provincia dorica non hanno riscontrato valori superiore al limite per cui il bagno si può fare. Criticità sono state riscontrate solo in due punti di prelievo nel tratto del comune di Falconara. Li abbiamo fatto già nuovi prelievi". I campionamenti sono stati fatti ieri e i risultati saranno resi noti oggi. Fino a questo esito la balneazione è ancora sospesa nel tratto interessato. Il direttore tecnico dell’Arpam dà una spiegazione sul colore marrone del mare che sa settimane predomina lungo quasi tutto il litorale.

"La colorazione è per una fioritura abbondante ed eccezionale delle alghe - osserva Catenacci - che non presenta pericoli sanitari. I fiumi, per via del maltempo che ne ha aumentato le portate, hanno riversato molto materiale in mare e tra questi ci sono stati molti nutrimenti, sostanze di cui le alghe si cibano. Per questo la fioritura è stata abbondante".

Anche sulla pescabilità del pesce la fioritura algale non influisce. "La filiera alimentare è controllata da altri - chiarisce Catenacci - è il servizio sanitario. La nostra, per i controlli, è una delle migliori. I batteri che riscontriamo noi per la balneazione fanno male agli umani non.riguardano il pesce".

Sulla presenza delle pulci di mare, rivelate in un precedente artico del Carlino, con l’intervento del professore Roberto Danovaro, l’Arpam non fa questi riscontri. "Quando si va al mare le incognite sono tante - conclude il direttore tecnico - ci sono le meduse che possono irritare e anche la stessa sabbia. Questo non incide con la presenza di batteri fecali a cui noi ci riferiamo per la balneabilità del mare".

Marina Verdenelli