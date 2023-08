Arredo urbano, serve un nuovo corso per il Corso

Caro Carlino, vi mando queste foto che parlano già da sole. Le isole di corso Garibaldi - quelle marroni, di metallo - sono state tolte ormai da diversi mesi e più nulla, però, pare sia stato fatto per rimpiazzarle. Intanto, gli arredi urbani cadono a pezzi, con i cestini dei rifiuti (quelli marroni, con l’effige del Comune) sfrigiati in diversi punti e si spellano e si sollevano da terra. La foto si riferisce al bidone da passeggio che si trova proprio all’inizio di corso Garibaldi, nei pressi di piazza Cavour, vicino ai portici. Ma di fotografie ne ho altre, che si riferiscono anche a corso Mazzini, verso la farmacia vicino al teatro delle Muse. E’ possibile non accorgersi di come sono ridotti gli arredi della città. Alcuni vasi per le piante, vicino ai cestini, stanno in piedi per miracolo. Sembra che uno di questi cestini sia stato appositamente sollevato da terra o forzato con una sorta di piede di porco. Che sia stato un altro atto vandalico? L’ennesima incursione dei teppisti? Se così fosse, lì, in corso Garibaldi, la telecamera c’è. Basta controllarla: o no?

Gianluca C., Ancona