Arrestata dopo il blitz in casa. La truffa all’anziana fallisce: prende a morsi il figlio della vittima

Avrebbe rubato cinque euro dal portafoglio di un’anziana di 90 anni, poi tentato di scappare mordendo il braccio del figlio della vittima, prima dell’arresto degli agenti di polizia. Sembra quasi un film d’azione, in realtà i fatti sono realmente accaduti martedì sera in un appartamento di via Varano, ad Ancona, dove una donna italiana di 35 anni, proveniente da fuori regione e con precedenti a suo carico, ha tentato il colpo dopo che, tramite un collega, aveva raggirato con una chiamata la badante dell’anziana.

Secondo il racconto degli agenti della questura, nella telefonata l’assistente veniva informata della presenza di un pacco postale da ritirare immediatamente a nome del figlio dell’anziana. Una scusa qualunque per far uscire la donna di casa e lasciare la 90enne da sola. Con il campo completamente libero, così, la 35enne è entrata in azione, tanto che, poco dopo, la pensionata ha ricevuto ben due chiamate al numero fisso da parte di un finto direttore di banca, che l’avvisava di come il figlio fosse in grave pericolo e, qualora la madre non avesse pagato, sarebbe stato condotto in carcere.

Al termine della telefonata, quindi, la giovane ha suonato alla porta dell’anziana ed è entrata nell’appartamento con l’intento di farsi consegnare tutto il possibile, riuscendo a rubare però solo cinque euro presenti in una borsa.

Un colpo che era quasi andato in porto senza conseguenze, se non fosse per il provvidenziale arrivo dei figli della pensionata, insieme al marito della figlia, che, giunti a casa sua per farle visita, hanno colto in flagrante la giovane. Alla richiesta di chi fosse e cosa ci facesse lì, la sconosciuta si è scagliata contro il figlio della vittima e tentato la fuga, mordendogli un braccio, ma è stata bloccata in tempo.

La urla provenienti dall’abitazione hanno invece insospettito i condomini, che hanno allertato il 112, prima di una seconda chiamata, effettuata da un figlio della pensionata, che raccontava di quanto accaduto. Accorsi nel condominio, gli agenti hanno quindi arrestato la 35enne, prima di portarla nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa ora dell’udienza di convalida.

Nel frattempo il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via da Ancona valido fino al 2029. Negli accertamenti di rito, è infine emerso che a carico della giovane ci sono numerosi precedenti penali e di polizia, molti dei quali proprio per truffa.