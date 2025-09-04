Arrestati due ragazzi. Viaggiavano con 11 chili di droga dentro l’auto

Prendono un’automobile a noleggio per arrivare ad Ancona e spacciare droga. Era andato tutto liscio fino a pochi metri dal centro cittadino. Un sorpasso azzardato, lunedì pomeriggio, e la presenza di una pattuglia in borghese della sezione investigativa specializzata nella criminalità organizzata, hanno portato i poliziotti a fermare la vettura, in via Martiri della Resistenza, con a bordo due 18enni: uno italiano, studente, di Castelfidardo, l’altro di origine pachistana, residente a Porto Recanati.

Nel portabagagli e nell’abitacolo avevano più di 11 chili di droga tra hashish (111 panetti), marijuana (un etto e 13 grammi) e cocaina (un etto e 11 grammi). Alla guida c’era il giovane di Castelfidardo, incensurato. L’auto civetta della polizia ha notato il veicolo che procedeva a forte velocità. Le due persone a bordo hanno tentato anche un sorpasso pericoloso, poi hanno rallentato per fare una telefonata e infine hanno ripreso la marcia come se stessero cercando una via o una persona. A quel punto i poliziotti li hanno fermati per un controllo chiamando in ausilio le pattuglie delle Volanti. Sui sedili posteriori del mezzo c’era una busta termosaldata con la marijuana. Nel portabagagli c’era uno scatolone con l’hashish e un’altra busta con dentro la cocaina. I due 18enni aveva 4mila euro in contanti. Sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e portati in carcere a Montacuto.

Ieri mattina la gip Sonia Piermartini ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare del carcere. I due giovani, difesi dagli avvocati Giuliano Natalucci ed Alessandro Brandoni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La droga non sarebbe stata loro e si sarebbero trovati in quella situazione solo per racimolare, ingenuamente, qualche soldo.