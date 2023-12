Arrestati e denunciati per droga, ora scatta un doppio avviso orale

Doppio avviso orale nei confronti dei due coniugi italiani arrestati lo scorso 16 dicembre dai carabinieri della locale Tenenza. Sono stati gli stessi militari falconaresi a proporre il provvedimento al questore di Ancona, Cesare Capocasa che prontamente ha intimato ai due, marito e moglie di 45 e 40 anni, di cambiare immediatamente condotta di vita e, in caso di inadempienza, darà luogo all’applicazione di un’altra e più grave misura di prevenzione. I due erano finiti nei guai sabato scorso, quando sorpresi in casa con due panetti di hashish per quasi due etti e circa 4mila euro in contanti. In quel caso erano stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. L’operazione era stata effettuata dagli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito col supporto dei colleghi del Norm di Ancona e delle unità cinofile arrivate da Pesaro. I dieci carabinieri presenti aveva circoscritto l’area sotto l’abitazione di famiglia e il marito, quando ha avvertito il rischio dell’imminente perquisizione, aveva iniziato ad urlare per avvisare la moglie e, aizzando il suo cane contro gli operatori per impedirgli di procedere al controllo. Una volta dentro casa i carabinieri avevano rinvenuto 96 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 3mila 700 euro in banconote di vario taglio, nonché una chiave per una cassetta di sicurezza di una banca. Un altro panetto di hashish che sfiorava l’etto (98 grammi) era stato invece recuperato in garage, nascosto in una canaletta di passaggio dei fili elettrici a servizio dei contatori. Il fiuto dei canti antidroga Bob e One aveva permesso il ritrovamento dello stupefacente, posto subito sotto sequestro. I due coniugi, dopo la convalida dell’arresto, hanno patteggiato un anno e sei mesi ciascuno, pena sospesa, e una multa di mille euro a testa, prima di essere rimessi in libertà. Di qui la decisione del questore, in quanto sono entrambi gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di armi, onde evitare il ripetersi di ulteriori delitti che turbano la tranquillità dei cittadini. Queste misure di prevenzione si aggiungono alle 140 emesse in tutto l’arco del 2023.