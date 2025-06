Arrestati per tentato furto al Compro oro. Risarciscono e sono liberi: niente processo

Arrestati dopo aver tentato il furto alla gioielleria "Italia oro", in via Colombo, tornano liberi e per loro non ci sarà nessun processo. Hanno risarcito il negoziante e lui ha ritirato la querela. Ieri doveva proseguire la direttissima, dopo l’arresto del 6 aprile scorso fatto dai carabinieri, ma la giudice ha dovuto pronunciare il non luogo a procedere per la remissione della denuncia della parte offesa. In manette erano finiti un serbo e un croato di 33 e 45 anni, residenti fuori regione. Scardinando la serranda del negozio, indossando dei passamontagna, aveva riempito un borsone di gioielli per un valore di 140mila euro. Durante l’udienza di convalida, che si tenne ad aprile, avevano rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo la loro responsabilità e che erano al compro oro per difficoltà economiche. Chiesero anche scusa per la loro azione. Erano stati i militari del Norm, di passaggio quella notte, ad accorgersi della serranda rotta e a coglierli sul fatto.