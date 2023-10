Arrestato alla festa di matrimonio. Il reato era già estinto: liberato

Arrestato dai carabinieri durante la festa di matrimonio nella villa Cento Finestre il 2 settembre scorso: liberato dopo quasi un mese e mezzo di carcere il cugino dello sposo.

Il suo legale, l’avvocato Franco Argentati ha fatto istanza di scarcerazione del 58enne di origini meridionali residente in Germania ma condannato dal tribunale di Ancona per violenza privata e mancato pagamento degli assegni di mantenimento dell’ex moglie ritendendo l’arresto "illegittimo per estinzione del reato e della pena".

"La condanna passata in giudicato era del 16 ottobre del 2010 (era stato considerato il 2015 invece, ndr) – spiega il suo legale - e dopo dieci anni, quindi nel 2023 la pena (da lui non scontata perché trasferitosi all’estero, ndr) si estingue secondo le norme del codice penale. Per questo abbiano fatto istanza per la liberazione chiedendone l’anticipazione che è stata accolta. Il mio assistito – aggiunge l’avvocato Argentati - era venuto in Italia dove avrebbe dovuto partecipare a quel matrimonio, non in maniera clandestina ma consapevole del fatto che la pena era ormai estinta da tre anni".

Vicenda chiusa quindi? "Probabilmente no – spiega il legale dell’uomo – perché si è trattato di un arresto illegittimo e il mio assistito ha rischiato di perdere il suo lavoro in Germania dove è mancato per un mese e mezzo per motivi non certo dipendenti da lui".

sa. fe.