Arrestato campione di ping pong

Campione di ping pong finisce in manette, era ricercato in Ungheria per reati in materia di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 50enne su cui pendeva un mandato di arresto europeo. Una vita sottotraccia quella dell’uomo, che regolarmente si allenava al Centro Tennistavolo Senigallia. Dalle indagini avviate in Ungheria è risultato che l’uomo si era spostato in Italia, ma non c’erano indizi sul luogo . Recentemente però era stato contattato a Venezia e lì aveva fornito un domicilio di Montemarciano, dove martedì, i militari hanno trovato la casa dove l’uomo si era sistemato. Per lui il match è finito quando gli uomini dell’Arma hanno suonato nell’abitazione di una conoscente che vive poco distante dal suo domicilio. L’uomo è stato subito arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto mentre sono state avviate le procedure di consegna all’Ungheria, dove dovrà scontare la pena.

Ieri invece i carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale il Maestrale su chiamata dei vigilantes che, alla barriera casse dell’ipermercato avevano fermato una coppia, poi sorpresa con merce non pagata. All’arrivo dei militari sono partiti i controlli da cui è emersa la ‘spesa a scrocco’ da parte della coppia che, non si era limitata solo ad asportare, senza pagare genereli alimentari, ma anche articoli di vario genere. L’importo del bottino, in cui era presente anche una bottiglia d’olio, ammontava a 35 euro. La merce è stata riconsegnata al supermercato mentre i due sono stati trasferiti in Caserma, gli accertamenti sono in corso. Per loro potrebbe trattarsi di furto in flagranza di reato: la merce era stata occultata addosso, mentre ad incastrarli, ci sarebbero anche i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza dell’ipermercato. Episodi di spesa a scrocco sono sempre più frequenti e, il più delle volte, i responsabili risultano già con precedenti per reati compiuti con lo stesso modus operandi. La ‘spesa a scrocco’ è un reato che si è diffuso con la crisi, scoppiata con la pandemia e peggiorata con la crisi energetica. Crisi che non ferma il lavoro dei militari che prosegue incessantemente su tutto il territorio per arginare furti, spaccio, ma anche maltrattamenti e altri reati. Una vera e propria task force è stata messa in piedi anche contro gli ubriachi alla guida.