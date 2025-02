Arrestato con la droga destinata allo spaccio al popolo della notte

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, trovato in possesso di una significativa quantità di diverse sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto durante un controllo effettuato presso la stazione ferroviaria, organizzato nell’ambito di una più vasta strategia del Comando Provinciale di Ancona per la prevenzione ed il contrasto del traffico della droga, destinata in particolar modo al popolo della notte nei weekend. L’uomo, che era giunto a Senigallia a bordo del treno, utilizzato proprio per muoversi più facilmente e non destare sospetti, all’atto del controllo ha immediatamente assunto un atteggiamento nervoso, tanto da insospettire i militari che hanno quindi deciso di procedere alla sua perquisizione. Durante l’operazione di polizia giudiziaria, il 40enne è stato trovato in possesso di diversi involucri contenenti dosi di eroina, cocaina e metadone oltre a una somma di denaro in contanti, ragionevolmente riconducibile ad attività di spaccio già effettuata. Altra sostanza stupefacente è stata poi rinvenuta nel corso della perquisizione estesa presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta altra cocaina oltre a due bilancini di precisione e al materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi.

L’arrestato, che è stato posto ai domiciliari, ieri mattina è comparso davanti al Tribunale di Ancona che ha convalidato l’arresto. Sono in corso ulteriori indagini per capire se lo stesso fosse coinvolto in una rete di spaccio più ampia e ricostruire i canali di approvvigionamento della droga.