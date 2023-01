Arrestato due volte per spaccio ed evasione

Doveva scontare una pena per spaccio in una comunità terapeutica ma evade dalla stessa, viene arrestato dai carabinieri, espia i suoi dieci mesi di pena ma appena esce finisce di nuovo in manette proprio per essere evaso. Protagonista della vicenda un trentenne di Cerreto d’Esi che dovrà restare in carcere per altri dieci mesi. Tutto è iniziato due anni fa quando il trentenne di Cerreto è stato beccato a spacciare. A seguito di denuncia da parte dei carabinieri è stato condannato e doveva scontare una detenzione domiciliare, all’interno di una comunità terapeutica delle Marche con l’obiettivo di uscire dal tunnel degli stupefacenti. Ma il giovane cerretese, prima del termine della pena a cui era stato condannato, pari a dieci mesi, è evaso dalla comunità. Arrestato, poco dopo dai carabinieri era stato portato in carcere per finire di scontare la pena. Nei giorni scorsi, però, il giovane è stato nuovamente arrestato.

Protagonista un 30enne di Cerreto d’Esi che a 28 anni è stato beccato e denunciato per spaccio dai militari della stazione di Cerreto d’Esi. Al termine del processo è stata disposta per lui una pena di dieci mesi da scontare in una comunità terapeutica. Ma il trentenne, prima del termine della pena, ha deciso di evadere dalla comunità dove invece avrebbe dovuto proseguire il suo percorso di recupero. Rintracciato rapidamente dai carabinieri è stato accompagnato nuovamente in carcere per finire di scontare quanto doveva. Così è stato ma il suo rientro a casa è durato poco. Nei giorni scorsi infatti è arrivata la seconda condanna. I carabinieri di Cerreto d’Esi hanno bussato alla sua porta e lo hanno arrestato nuovamente portandolo in carcere. Al termine del nuovo processo, infatti, il giudice del Tribunale di Ancona ha disposto per il trentenne cerretese un’altra pena di dieci mesi per il reato di evasione. Il giovane quindi, è stato prelevato e trasferito nel carcere di Montacuto.

Intanto proseguono senza sosta i controlli messi in atto dalla compagnia carabinieri sul territorio della città della carta per prevenire e arginare ogni fenomeno criminoso. Molto alta è l’attenzione, da parte delle forze dell’ordine, sul fronte dello spaccio di stupefacenti ma anche della guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze. Controlli a tappeto vengono messi in campo costantemente dalle forze dell’ordine anche per fermare l’odioso fenomeno dei furti in appartamento.

Sara Ferreri