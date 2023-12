Arrestato e condannato: "Dammi qualche soldo". E lo riempie di calci e pugni

Prima gli chiede qualche spiccio poi, non avendo ottenuto nemmeno un centesimo, lo insegue, lo raggiunge gli sferra una raffica di pugni e calci e gli ruba il portafoglio. Una rapina in pieno centro, in corso Garibaldi, avvenuta questa estate. Il responsabile, un moldavo di 26 anni, era stato preso subito e arrestato. A quattro mesi dai fatti è arrivata anche la condanna, in abbreviato, stabilita ieri dal giudice Alberto Pallucchini: dovrà scontare due anni e quattro mesi per rapina aggravata. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Flavio Torelli, è ancora in carcere. La rapina l’ha consumata il 13 agosto scorso, in bicicletta. Era da poco passata la mezzanotte quando la vittima, un bengalese di 27 anni, è stato raggiunto dal 26enne che l’ha poi colpito. Dopo i primi colpi gli ha strappato via il portafoglio che aveva in tasca e si è dato alla fuga. Il ladro è stato rincorso da alcuni amici del bengalese, tutti giovani pachistani che si trovavano anche loro, in centro, per concludere una passeggiata serale. Il moldavo ha tagliato per via Marsala e lì è stato bloccato, con il portafoglio ancora in mano. All’interno c’erano 170 euro. Il rapinatore aveva adocchiato il bengalese già prima che si incamminasse lungo il corso, in direzione di piazza Cavour. Il 27enne infatti aveva raggiunto il negozio di distributori automatici di bevande e snack, in piazza Roma, tra la farmacia Zecchini e l’imbocco di corso Mazzini. Era entrato per prendere una bibita e mentre si trovava a scegliere il prodotto era arrivato il moldavo, in sella ad una bicicletta, con i capelli rasati e una maglietta nera. Era in ciabatte, con i pantaloncini corti e si è avvicinato minaccioso. "Dammi qualche soldo" gli avrebbe intimato più volte. Il bengalese si era rifiutato proseguendo per la sua strada. E’ stato a quel punto che il moldavo lo ha seguito su corso Garibaldi dove è poi sceso dalla bicicletta per sferrargli un pugno in faccia. Dopo il primo colpo ne sono arrivati altri e una volta tramortito gli ha strappato via il portafoglio. Durante la fuga gli amici della vittima lo hanno però bloccato e costretto a fermarsi. Hanno telefonato al 112 ed è arrivata la polizia che ha chiamato anche una ambulanza per soccorrere il bengalese. Al punto di polizia dell’ospedale di Torrette il ferito aveva sporto poi denuncia.