Arrestato ed espulso. Puntò un coltello alla gola per rapinare uno studente

Minacciato con un coltello puntato alla gola e rapinato del portafoglio. Vittima uno studente fuori sede che è stato avvicinato, di sera, da un uomo di 35 anni, di origine egiziana, vicino alla stazione di Torrette. L’episodio risale a fine settembre scorso ed è stato reso noto ora perché l’autore, subito identificato ma ricercato, è stato trovato nei giorni scorsi in una abitazione di fortuna, nel quartiere di Torrette e martedì è stato espulso dal territorio italiano perché ritenuto pericoloso. L’egiziano era noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, uno per droga, risalente ad agosto scorso quando era stato già denunciato, l’altro per violenza domestica. A suo carico aveva già una misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla ex compagna, con braccialetto elettronico, per condotte violente nei confronti della donna. Grazie alla descrizione che la vittima della rapina è riuscita a dare ai carabinieri di Collemarino, intervenuti dopo il fatto e dopo la chiamata fatta dallo studente al 112, l’egiziano è stato subito individuato. Il 35enne aveva sfilato dalle tasche del giovane il portafoglio mentre lo teneva fermo con il coltello puntato. L’egiziano era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2024 dalla commissione territoriale di Lecce e pienamente esecutivo. Per applicare l’espulsione i carabinieri di Collemarino e quelli della sezione operativa della Compagnia di Ancona lo hanno cercato prendendo come riferimento gli ultimi indirizzi di residenza fino a quando lo hanno trovato.

Il questore di Ancona ha disposto subito il rimpatrio, perché irregolare nel territorio nazionale, e il giudice di Pace di Ancona lo ha convalidato. Martedì pomeriggio i carabinieri lo hanno portato alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino dove è stato poi accompagnato fino al paese di origine da personale specializzato della polizia. Per la rapina allo studente è stato denunciato.

m.v.