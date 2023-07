Arrestato il muratore che spacciava

Era pieno di ragazzi quando giovedì sera, due pattuglie dei carabinieri, sono arrivate in via San Marcello, davanti al circolo "La casa di carta". Alla vista dei militari un gruppo di avventori, seduti di fuori, sul marciapiede, si è alzato in fretta allontanandosi il più velocemente possibile. I carabinieri aveva visto nel gruppo un giovane, di 24 anni, già tenuto d’occhio perché sospettato di essere un pusher della zona. Lo hanno fermato e controllato. Negli slip aveva un panetto di hashish, 90 grammi in tutto, chiuso in un involucro. Insieme alla droga c’era anche una banconota da 50 euro. Altri soldi li aveva nelle tasche per un totale di 170 euro. Sul suo cellulare, nell’applicazione alla voce "note" sono stati trovati nomi, somme di denaro e quantitativi di ordini che i carabinieri hanno sostenuto essere per la droga. Trovate anche delle chat su whatsapp. Il 24enne, originario della Puglia ma residente da anni a Jesi, muratore a chiamata, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. A terra, nel circolo, i militari hanno trovato una bustina di plastica con dentro altra droga, 5 grammi di hashish e una dose di cocaina. Qualcuno l’aveva gettata via all’arrivo dei carabinieri ma non è stato possibile attribuirla a nessuno dei presenti. Il muratore è stato ammanettato e portato via. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dalla giudice Francesca Pizii che ha disposto per lui l’obbligo di firma e lo ha rimesso libero. Nell’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Rino Bartera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Illegale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata fissata per il 25 settembre. ma.ver.