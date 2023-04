Arrestato, in casa aveva sette chili di marijuana

Arrestato con un ingente quantitativo di marijuana cinque anni fa, 55enne senigalliese finisce di nuovo in manette: in casa aveva sette chili di droga. Con un’operazione analoga a quella di novembre 2018, gli agenti del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice questore Agostino Licari, hanno dato un duro colpo allo spaccio scovando, dopo un’attenta operazione di osservazione, uno dei pusher più attivi della città. Le attività investigative hanno infatti permesso di venire nuovamente a conoscenza che, a distanza di cinque anni, avesse nuovamente avviato una florida ed intensa attività di coltivazione di marijuana, da cui traeva considerevoli quantitativi disponibili per la cessione sul mercato. Gli agenti si sono presentati nell’abitazione, in una zona periferica della città, in uso al 55enne e si sono trovati davanti una vera e propria serra indoor idonea alla coltivazione di importanti quantità di stupefacente. All’interno vi erano i box illuminati per la coltivazione, tutte le apparecchiature elettriche e le sostanze necessarie per produrre grossi quantitativi. Inoltre, a riprova della capacità di illecita produzione, gli agenti hanno trovato oltre 50 piante, in diversa fase di crescita, alcune delle quali in piena produzione con le infiorescenze già pronte per la raccolta. Sempre in casa hanno rinvenuto decine di contenitori con dentro diversi quantitativi di droga.

La marijuana, circa sette chili, è stata sequestrata. I poliziotti hanno allacciato le manette ai polsi del 55enne e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno posto agli arresti domiciliari. Ieri si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona ed il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo. Una coltivazione importante quella stoppata dai poliziotti, droga che sul mercato del consumo avrebbe fruttato fino a 70 mila euro. In passato l’uomo era stato trovato sempre con un quantitativo di droga importante, ma che veniva coltivata in un terreno a sua disposizione. Anche cinque anni fa gli agenti si erano trovati di fronte una vera e propria ‘fabbrica della droga’ che sarebbe stata poi destinata per la gran parte, probabilmente al mercato locale: da sempre in vista della bella stagione c’è un notevole aumento di persone che, ogni week-end prendono parte alla Movida e di conseguenza aumenta anche la richiesta di droga.

Silvia Santarelli