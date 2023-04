Arrestato in Sardegna Minacce antisemite alla comunità ebraica

Minacce alle comunità ebraiche, anche a quella di Ancona. Le avrebbe fatte un russo, fermato ieri in Sardegna, dove viveva a Porto Torres, dalla polizia di Sassari. In casa aveva materiale esplosivo. L’uomo, stava per imbarcarsi sul volo in partenza alla volta di Barcellona, dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, a Sassari, ma sono arrivati prima gli agenti. Su di lui c’è una indagine per fabbricazione e detenzione di esplosivi e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. I poliziotti della Digos e quelli della questura di Sassari lo ritengono responsabile dell’invio di diversi messaggi di posta elettronica dal contenuto minatorio e antisemita a diverse comunità ebraiche presenti sul territorio nazionale come Milano, Napoli, Torino, Genova, Merano, Livorno, Ferrara, Casale Monferrato, Modena, Reggio Emilia e appunto anche Ancona. "Noi non ce ne siamo nemmeno accorti – dice Marco Ascoli Marchetti, presidente della comunità ebraica di Ancona – non abbiamo ricevuto messaggio diretti di minacce ma adesso staremo attenti". Le indagini, condotte in stretto raccordo con il servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno della Direzione Centrale Polizia di PrevenzioneUcigos, hanno consentito di localizzare l’uomo nella sua abitazione a Porto Torres. Poi è stato sottoposto, fa sapere la polizia di Sassari, a un costante monitoraggio per capire frequentazioni ed abitudini. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati telefoni cellulari, smartphone, tablet, personal computer portatili, e altri supporti informatici quali hard-disk e pen-drive, nonché vario materiale cartaceo, tra cui agende, blocknotes, quaderni e fogli vari. Scoperti anche alcuni contenitori di plastica, utilizzati in precedenza per contenere alimenti, con sostanze che combinate fra di loro, potevano essere utilizzate per la fabbricazione illegale di sostanze esplosive. Il fermo è stato motivato dal pericolo di fuga, ed è scattato proprio mentre il russo attendeva l’imbarco nello scalo aeroportuale di Alghero-Fertilia.

ma. ver.