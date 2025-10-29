Arrestato il ladro del Piano, era l’incubo dei commercianti: raffica di spaccate nei negozi

Ancona, 29 ottobre 2025 – Agiva nelle ore notturne, sempre con la stessa tecnica, forzando le porte d’ingresso delle attività commerciali chiuse per poi fare razzia di tutto quello che trovava all’interno: soldi e generi alimentari di ogni tipo, dalla verdura fresca al pesce fino alle bottiglie di alcolici. Un bottino che accumulava e consumava tornandosene a casa convinto che nessuno lo avrebbe mai preso. Un ladro sfrontato che stava iniziando a preoccupare seriamente i commercianti del Piano perché presi di mira quasi quotidianamente. L’intuito e l’astuzia dei carabinieri della stazione di Ancona Principale, guidati dal comandante Antonio Saracino, hanno permesso di risalire al responsabile di una buona parte dei furti commessi e denunciati tra aprile e settembre dai titolari delle attività che al mattino trovavano i propri negozi con gli infissi rotti e i registratori di cassa danneggiati.

I militari hanno attributo sette furti ad un 51enne originario della Sicilia e residente da tempo ad Ancona dove attualmente non aveva una occupazione fissa. Un uomo già noto alle forze dell’ordine che i carabinieri hanno riconosciuto in parte dalle registrazioni delle telecamere di pubblica sicurezza e da quelle dei negozi derubati e in parte anche da testimonianze dirette. Il siciliano è stato arrestato lunedì, si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dopo le indagini serrate dei carabinieri della Montagnola.

Lì sono arrivate una serie di denunce da parte dei derubati. In cinque mesi il 51enne avrebbe colpito il bar della stazione di servizio Eni in via della Montagnola, una macelleria all’interno del mercato di piazza D’Armi, le pescherie all’interno dello stesso comprensorio e struttura, il negozio Cagnoni alle Palombare, l’officina meccanica La Casa dell’Auto e un ristorante in via De Gasperi. Il ladro avrebbe agito con il volto travisato, indossando un cappuccio, ma non sempre. Quando i carabinieri hanno intuito chi poteva essere hanno iniziato a fare dei pedinamenti per vedere dove si spostava e poi hanno incrociato le immagini estrapolate da diverse telecamere presenti nel quartiere del Piano che lo avrebbero ripreso nei luoghi vicini ai furti. Il 51enne si muoveva sistematicamente nella zona quasi a sfidare le forze dell’ordine senza preoccuparsi di venire scoperto. Lunedì pomeriggio i carabinieri gli hanno notificato l’ordinanza mentre si trovava a casa. Dal suo domicilio lo hanno poi portato in carcere a Montacuto per i gravi indizi di colpevolezza e per il rischio di reiterare ancora il reato. Le indagini sono in corso perché verificare se sia sempre lui l’autore di altri furti.