Arrestato mentre picchia la compagna

Lo hanno trovato che stava ancora picchiando la compagna, è questa la scena che si è trovata davanti agli occhi una pattuglia di carabinieri di Montemarciano che domenica ha allacciato le manette ai polsi di un 40enne straniero.

I militari si sono precipitati sul posto su chiamata di alcuni passanti che si sono insospettiti sentendo le urla della donna che implorava aiuto. E lui non si è fermato nemmeno davanti alle incessanti richieste della sua compagna per la vita, ma ha continuato a picchiarla, fino quando i carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato. La giornata si era quasi conclusa, ma non per l’uomo, che a tarda serata ha iniziato ad inveire contro la compagna fino a metterle le mani addosso. Una rabbia implacabile, al punto di non fermarsi davanti a nulla, se non alla vista dei due uomini in divisa. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stando a quanto dichiarato dalla compagna, quella di domenica sarebbe stata la prima volta che usava violenza nei suoi confronti. La vittima dell’aggressione è stata portata al pronto soccorso dove è stata curata e poi dimessa qualche ora più tardi. Attivato anche il protocollo previsto dal Codice Rosso, con una particolare protezione nei confronti della donna che ha subito le violenze. L’accaduto avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se solo non fossero intervenuti tempestivamente i carabinieri, su l’allarme di alcuni cittadini. Sul fatto saranno approfondite le indagini da parte dei militari per effettuare tutte le opportune verifiche. Le forze dell’ordine invitano a denunciare ogni caso di violenza. Sono infatti numerose le campagne per sensibilizzare le donne sull’argomento e infondergli coraggio e smettere di avere paura. Per dare supporto alle donne, il Comune di Senigallia ha attivato lo sportello donna promosso dall’Assessore alle Pari Opportunità. "Lo Sportello Donna è un luogo in cui è possibile trovare ascolto, rispetto e supporto ed è rivolto alle donne che vivono situazioni di disagio relazionale, professionale, familiare e della coppia, nella gestione dei figli e nelle varie difficoltà che si trovano ad affrontare" - le parole dell’Assessore Cinzia Petetta - La sede dello Sportello Donna si trova all’interno del palazzo Ferroni Frati, in via Fratelli Bandiera. Lo sportello è attivo il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 18.30.

Silvia Santarelli