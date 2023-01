Arrestato un 25enne "fuggito" dai domiciliari

In occasione dell’ultimo fine settimana di festività natalizie, la polizia, secondo le disposizioni fornite dal Questore di Ancona, è stata impegnata a effettuare mirati servizi di controllo del territorio diretti a garantire la pubblica sicurezza della cittadinanza.

Domenica, durante un controllo all’interno dei Giardini Morandi, ad attirare l’attenzione dei poliziotti sono stati due giovani che, alla richiesta di fornire documenti hanno riferito di non averli, ma si sono resi disponibili a fornire i dati richiesti. Il primo è risultato un senigalliese con precedenti penali, mentre il secondo ha dichiarato di essere residente nel lodigiano. Gli agenti non hanno creduto alla versione e hanno approfondito gli accertamenti: il giovane, infatti, ha fornito generalità non sue e anche una diversa residenza.

I poliziotti hanno proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti: il giovane è risultato un 25enne su cui gravavano numerosissimi precedenti penali per lo più per reati contro il patrimonio, commessi in diverse città d’Italia.

Un ulteriore controllo ha consentito di accertare che, a seguito dei molteplici fatti reato di cui il giovane si era reso responsabile nel passato, da qualche mese, gli era stata applicata dal Tribunale di Milano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune dell’Emilia Romagna, da cui ormai da alcuni giorni risultava essersi allontanato senza autorizzazione.

Il giovane è stato trasferito in Commissariato e, dopo gli atti di rito è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ieri è stato convalidato l’arresto con la misura cautelare nel comune già indicato nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.